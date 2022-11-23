Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Какой эффект даст законопроект о развитии агломераций

    23 Ноября 2022, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров пояснил, какой эффект даст законопроект о развитии агломераций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Едил Жанбыршин поинтересовался у министра, какой эффект даст в экономическом и социальном плане законопроект о развитии агломераций.

    «Нами было проведено исследование. Критерии есть. Это говорит не только о численности населения, но туда входит инфраструктурная и транспортная логистика. Что касается экономического эффекта, то, во-первых, будут учитываться инфраструктурные составляющие местных агломераций, и после решения этих вопросов это даст новые возможности для предпринимательства, бизнеса. Мы ждем макроэкономический эффект. Необходимо усилить местную политику, чтобы это дало эффект на республиканском уровне», - прокомментировал министр национальной экономики.

    Министр напомнил, что в качестве агломераций определят системы населенных мест с центрами в Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе.

    «Возможно войдет и Караганда, и в будущем будут и другие агломерации. Что касается синергетического эффекта, то по нашему прогнозу уже со следующего года экономический рост в среднем будет составлять 4-4,1%. Но в целом, до 2025 года экономический рост ожидаем до 5%. Таков макроэкономический эффект», - пояснил глава ведомства Алибек Куантыров.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили проекты законов «О развитии агломераций» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития агломераций».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Экономика Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Защитить законом нетронутые леса Казахстана предложила депутат
    Направлять на развитие инноваций часть прибыли от Нацфонда предложил депутат
    Тенге показывает стабильную динамику - министр нацэкономики РК
    Поручение Президента выполнено формально – депутат о передаче активов ЕНПФ
    Популярное
    1 Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    2 Назначена заместитель акима Актюбинской области
    3 Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
    4 В Павлодаре назначили уполномоченного по правам человека в регионе
    5 Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане
    Новости партнеров