Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Какой должна быть новая модель политустройства рассказал Глава государства

    27 Апреля 2023, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования. Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути в глубинных реформ или замедлять движение ни в коем случае нельзя. Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Поэтому, каК отметил Президент Казахстана, все наши реформы, в первую очередь, направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан.

    «Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию. Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана АНК Новый Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
    Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту
    Декларация о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров