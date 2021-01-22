Какой доход получен от судебной экспертизы в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доход по платным услугам судебных экспертиз составил 475 млн тенге в 2020 году. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Азамат Амиргалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году выполнено более 177 тысяч судебных экспертиз. Доход по платным услугам составил 475 млн тенге, что больше в сравнении с 2019 годом на 81 млн тенге, или на 20,8%», - сказал Азамат Амиргалиев.

Спикер добавил, что за отчетный период организовано повышение квалификации 319 судебных экспертов, в том числе по новым видам экспертиз, как виртуальная аутопсия и компьютерные технологии. Разработано 15 новых методик судебно-экспертных исследований.

Утверждены новые профессиональные стандарты, усовершенствован механизм контроля и оценки качества экспертиз, проведена аккредитация 3 филиалов центра. Подготовлены к аккредитации еще 6 филиалов.