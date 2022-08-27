Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Какой дефицит бюджета прогнозируют в 2023 году в РК

    27 Августа 2022 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства сообщил, что дефицит бюджета в 2023 году предлагается определить на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6 и 2,5% к ВВП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,8% к ВВП в 2023 году до 5,3% к ВВП в 2025 году, что соответствует значению Национального плана развития», - сказал Алибек Куантыров.

    Министр добавил, что параметры республиканского бюджета на 2023-2025 годы определены с учетом ориентации бюджетной политики на генерирование новых источников пополнения его доходной базы и концентрацию бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития.

    По прогнозам, доходы республиканского бюджета в 2023 году составят 13,9 трлн тенге или на уровне 11,5% к ВВП, с ростом от уточненного плана текущего года на 36,4%. В плановом периоде ожидается рост доходов к 2025 году до 16,2 трлн тенге или на 17,2%.

    «Дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых Правительством мер по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики», - резюмировал Алибек Куантыров.

    Ранее заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз по снижению инфляции в 2023 году. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы.


    Фото: primeminister.kz


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Бюджет Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центробанки европейских стран ужесточают денежно-кредитную политику
    Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой
    50 иностранных компаний планируют переехать в Казахстан - Алихан Смаилов
    Назван уточненный бюджет Астаны на 2022 год
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров