27 Августа 2022 10:47

Какой дефицит бюджета прогнозируют в 2023 году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства сообщил, что дефицит бюджета в 2023 году предлагается определить на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6 и 2,5% к ВВП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,8% к ВВП в 2023 году до 5,3% к ВВП в 2025 году, что соответствует значению Национального плана развития», - сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что параметры республиканского бюджета на 2023-2025 годы определены с учетом ориентации бюджетной политики на генерирование новых источников пополнения его доходной базы и концентрацию бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития.

По прогнозам, доходы республиканского бюджета в 2023 году составят 13,9 трлн тенге или на уровне 11,5% к ВВП, с ростом от уточненного плана текущего года на 36,4%. В плановом периоде ожидается рост доходов к 2025 году до 16,2 трлн тенге или на 17,2%.

«Дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых Правительством мер по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики», - резюмировал Алибек Куантыров.

Ранее заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз по снижению инфляции в 2023 году. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы.

Фото: primeminister.kz