Какой будет погода в последние дни августа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток сильные дожди и понижение температуры воздуха ожидаются практически по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Как сообщают синоптики, 29-31 августа на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана.

Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере республики, в ночные часы температура воздуха понизится до 3-11 тепла, днем до 10-18 тепла.

Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны в начале периода будет тепло, затем к концу периода ожидается понижение температуры ночью до 10-15 тепла, днем до 20-25 тепла.