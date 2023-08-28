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    Какой будет погода в последние дни августа в Казахстане

    28 Августа 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток сильные дожди и понижение температуры воздуха ожидаются практически по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Как сообщают синоптики, 29-31 августа на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

    Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана.

    Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере республики, в ночные часы температура воздуха понизится до 3-11 тепла, днем до 10-18 тепла.

    Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны в начале периода будет тепло, затем к концу периода ожидается понижение температуры ночью до 10-15 тепла, днем до 20-25 тепла.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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