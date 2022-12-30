Какой будет погода в новогоднюю ночь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в новогодние выходные дни ожидается снежная погода с небольшим морозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», последний день этого года в регионе будет снежным. Синоптики обещают 31-го декабря низовую метель почти на всей территории области. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, в некоторых районах порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 12-17 мороза, на севере области – до минус 20 градусов. Днем потеплеет до минус 10-15 градусов.

Первый день нового года будет морозным. Ночью похолодает до 15-20, в северных районах – до минус 25 градусов. Днем ожидается 13-18 мороза. Ночью на большей части, днем – на востоке области пройдет снег, низовая метель.

2-го января морозы ослабеют. Ночью прогнозируется минус 14-19, на юго-западе области – минус 9 градусов. Днем – всего 3-8 мороза. На больше части региона ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 9-14 метров в секунду.

Сегодня, 30-го декабря, в регионе пройдет небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 8-13 градусов.



