Какой будет погода в марте в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале первой декады марта основной температурный фон в северной половине страны составит ночью 5…10 мороза, на востоке местами до 15…20 мороза, днем 5 мороза…5 тепла, в южных регионах – днем воздух прогреется до 10…20 тепла. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в начале и в середине месяца с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке и востоке РК - местами сильные, с порывистым ветром до 15-25 м/с, в северных регионах с метелью. В течение месяца ожидаются туманы, в северной половине гололедные явления. Наряду с осадками ожидается кратковременное понижение температурного фона.

Основная волна холода предполагается в конце первой декады, с вторжением холодного антициклона с Карского моря, ожидается понижение температуры воздуха на севере, востоке и центре республики столбики термометров могут опускаться ночью до 10…15, местами 20-25 мороза, днем до 5…13 мороза, на юге – ночью до 2…12 мороза, днем до 0…8 тепла.

На западе Казахстана осадки ожидаются в начале и середине первой декады, температура воздуха будет колебаться ночью от 0…8 мороза до 0…5 тепла, днем от 0…5 тепла до 5…13 тепла.

В марте средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана ожидается выше нормы на 1°С, около нормы – в юго-восточной половине РК (при средней многолетней норме: 3…9 мороза - в северной половине, 2 мороза…8 тепла - в южной половине).

Количество осадков на большей части республики предполагается больше нормы, в западной половине страны - около нормы (при средней многолетней норме от 10 до 25 мм на большей части РК, лишь в горных районах юга, юго-востока и востока от 30 до 90 мм).

В течение месяца частая смена циклонов и антициклонов обусловит частое выпадение осадков и колебания температуры воздуха.