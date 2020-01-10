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Какой будет погода в Казахстане в выходные
10 Января 2020 14:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики озвучили прогноз на выходные дни, 11-13 января 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
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Сохраняющийся западный перенос тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Средиземного моря обеспечит пасмурную погоду с осадками, туманом и гололёдом в большинстве областей Казахстана. Температура воздуха при этом предполагается по-прежнему выше средних многолетних значений. Лишь на юге республики ожидается небольшое похолодание, но и оно продлится не долго.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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