Какой будет погода в Казахстане в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики озвучили прогноз на выходные дни, 11-13 января 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сохраняющийся западный перенос тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Средиземного моря обеспечит пасмурную погоду с осадками, туманом и гололёдом в большинстве областей Казахстана. Температура воздуха при этом предполагается по-прежнему выше средних многолетних значений. Лишь на юге республики ожидается небольшое похолодание, но и оно продлится не долго. ​​



