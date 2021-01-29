Какой будет погода в Казахстане в выходные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на выходные дни и понедельник озвучили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«30 января – 1 февраля ф ронтальные разделы будут оказывать свое влияние на северо-западные, западные и южные регионы республики. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а также усиление ветра. На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республики будут наблюдаться туманы», - отмечают синоптики.