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    12:22, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Какой будет погода в Казахстане в выходные дни

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на выходные дни и понедельник озвучили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «30 января – 1 февраля ф ронтальные разделы будут оказывать свое влияние на северо-западные, западные и южные регионы республики. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а также усиление ветра. На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республики будут наблюдаться туманы», - отмечают синоптики.


    Теги:
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