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Какой будет погода в Казахстане в первые дни весны

28 Февраля 2022 11:41
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Какой будет погода в Казахстане в первые дни весны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первые дни весны на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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С прохождение фронтальных разделов, пройдут осадки в северной половине преимущественно в виде снега, с низовой метелью и усиление ветра, на юге дожди с грозами.

По республике ожидаются туман, гололед. Прогнозируется понижение температуры воздуха: на западе ночью до 2…10 мороза, днем повышение до 2…15 тепла; столбики термометров в ночные часы на севере, востоке и в центре республики опустятся до 15…20 градусов мороза, днем основной фон 0…10 мороза; в южной и юго-восточной половине страны ночью 0…8 мороза, днем 5…15 тепла.


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#Казгидромет   #Погода  
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