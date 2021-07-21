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Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня
21 Июля 2021 15:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 22-24 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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«Неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на большей части страны, за исключением южных и северных областей. С прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди, 23 июля на востоке, 23-24 июля на западе – сильные дожди с грозами, порывистым ветром, ожидается град, шквал, на юге с пыльной бурей. Помимо осадков ожидается повышение температуры воздуха днем на севере и центре до 30-38 тепла, на юге до 37-44 тепла, на юго-востоке 33-42 тепла, и только на западе страны будет наблюдаться постепенное понижение температуры от 33-41 до 25-33 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.
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