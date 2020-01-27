Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды в Казахстане на 28-30 января 2020 года распространила пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
В последнюю неделю января, после очередного циклона, на Казахстан ожидается приход антициклона, с которым в большинстве областей республики уже 29-30 января ожидается в основном прекращение осадков и похолодание.
«Температура воздуха, наконец-то, станет похожей на январскую: ночью на севере, востоке и в центре минус 20…30°С. Но такое понижение также будет кратковременным, так как очередной атлантический циклон уже готовится выйти на Европейскую часть России, а связанное с ним тепло начнёт поступать на наши западные районы», - говорится в сообщении.
Напомним, в Нур-Султане объявлена чрезвычайная ситуация в связи с усилением ветра, метелями и бураном. А также создано шесть оперативных штабов в ряде регионов страны. Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин сообщил, что за минувшие сутки спасено более 750 человек, отбуксировано более 1,5 тысяч транспортных средств.
Также в связи с резким ухудшением погоды в столице отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0 по 12 классы.
Столичные спасатели рекомендуют отменить занятия для студентов вузов, а работодателям пересмотреть график работы.
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