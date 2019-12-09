Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 10-12 декабря 2019 года распространила пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Определявший погоду в выходные дни антициклон будет разрушаться и уходить на Алтай. На смену ему на южные области Казахстана начинает смещаться циклон с юга Каспийского моря, а на северную половину – с северных районов Европейской части России, которые и будут вызывать осадки, туман, гололёд, в северных областях сильный западный ветер и метель. Дневная температура воздуха ожидается близкой к 0°С, на юге плюс 5…12°С, что выше средней климатической. Лишь на востоке республики под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.