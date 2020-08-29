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Какой будет погода в Казахстане 29 августа

29 Августа 2020 01:40
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Какой будет погода в Казахстане 29 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части РК сохранится погода без осадков. Лишь на востоке и днем на западе республики пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе шквал, МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгмдромет», д нем в Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области ожидается шквал.

В Туркестанской области местами усилится ветер 15-23 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

На востоке Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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