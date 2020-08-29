Какой будет погода в Казахстане 29 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части РК сохранится погода без осадков. Лишь на востоке и днем на западе республики пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе шквал, МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгмдромет», д нем в Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области ожидается шквал.
В Туркестанской области местами усилится ветер 15-23 м/с с пыльной бурей.
В Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.
На востоке Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.
В Кызылординской, местами Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- Последние дни лета будут теплыми
- Погода без осадков ожидается 28 августа в Казахстане
- Штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана
- Внезапное наводнение обрушилось на Афганистан, десятки погибших
- Дожди, ветер и туман прогнозируют 27 августа в Казахстане
- О подъеме уровня воды в горных реках предупредили алматинцев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана