-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
-
-
-
-
-
Какой будет погода в Казахстане 18 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока и на северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке и юге – град, на северо-востоке и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге – пыльная буря.
Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, усиление ветра 18 м/с, ночью на западе, юго-западе области – туман.
На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, ночью в горных районах – туман.
В Карагандинской области днем на севере, востоке области гроза, ночью и утром – туман.
На северо-востоке Жамбылской области ожидается пыльная буря, на северо-востоке, юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах ожидаются гроза, град.
В Кызылординской области днем на юге, юго-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Д нем в горных районах Алматинской, на северо-востоке Акмолинской областях ожидается гроза.
Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется очень сильная жара, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе в Карагандинской, на востоке и западе Алматинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Грозы ожидаются в СКО и Акмолинской области
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
- Погоду без осадков прогнозируют 17 августа в Казахстане
- Грозы, ветер, опасность пожаров: штормовые предупреждения в восьми областях Казахстана
- Град обрушился на Алматы
- Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана