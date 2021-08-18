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Какой будет погода в Казахстане 18 августа

18 Августа 2021 00:01
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Какой будет погода в Казахстане 18 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока и на северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке и юге – град, на северо-востоке и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге – пыльная буря.

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, усиление ветра 18 м/с, ночью на западе, юго-западе области – туман.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, ночью в горных районах – туман.

В Карагандинской области днем на севере, востоке области гроза, ночью и утром – туман.

На северо-востоке Жамбылской области ожидается пыльная буря, на северо-востоке, юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах ожидаются гроза, град.

В Кызылординской области днем на юге, юго-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Д нем в горных районах Алматинской, на северо-востоке Акмолинской областях ожидается гроза.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется очень сильная жара, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе в Карагандинской, на востоке и западе Алматинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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