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    01:33, 14 Март 2021 | GMT +6

    Какой будет погода в Казахстане 14 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 14 марта, передает МИА «Казинформ».

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке и востоке республики сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона погода сохраняется без осадков. Местами ожидается туман.

    В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – гололед. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, ночью и утром Акмолинской областях местами ожидается туман.


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