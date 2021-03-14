Какой будет погода в Казахстане 14 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 14 марта, передает МИА «Казинформ».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке и востоке республики сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона погода сохраняется без осадков. Местами ожидается туман.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – гололед. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, ночью и утром Акмолинской областях местами ожидается туман.