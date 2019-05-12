Какой будет погода в Казахстане 12 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О погоде на 12 мая рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Большая часть Казахстана находится под влиянием южного циклона, в связи с чем на западе, северо-западе, севере, востоке республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке - шквал, возможен град, на юго-западе - туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются ветер 15-20 м/с, днем гроза, шквал, возможен град. В Алматинской области - усиление ветра в районе Жаланашколя 20-25 м/с. В Павлодарской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской областях - местами гроза, ветер 15-20 м/с. Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, пыльная буря.

В Мангистауской, ночью в Акмолинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, в Мангистауской области - местами туман. Днем в Атырауской, местами в Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.