Какой будет погода в июне в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативный прогноз погоды на июнь 2021 года по Республике Казахстан распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Июнь - месяц наибольшей продолжительности светлого времени суток. В июне уже на всей территории республики устанавливается летняя погода. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 20° наступает на большей части территории республики в июне, на крайнем юге еще в мае, на крайнем севере - в первой декаде июля. Несмотря на высокую среднесуточную температуру воздуха, по многолетним данным в июне еще возможны заморозки до 5°С. Самые поздние заморозки могут отмечаться в третьей декаде июня в северных областях и в среднегорной зоне с вероятностью 1- 2 раза в 10 лет», - говорится в сообщении синоптиков.

Согласно консультативному прогнозу, в июне 2021г. на большей части Казахстана с преобладающим влиянием высокого давления и выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышенный фон температуры воздуха. Таким образом на большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°, лишь в западной части страны - около климатической нормы.

В начале месяца на большей части республики под влиянием циклонической деятельности прогнозируются сильные ливневые дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром до 15-25 м/с, в южных регионах страны с пыльными бурями. На температурный фон будет оказывать влияние глубокая высотная ложбина северного циклона, которая будет ориентирована вначале на западные регионы РК, а затем смещаясь в восточном направлении, принесет похолодание и в остальные регионы республики. В связи с этим прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха на севере, в центре и на востоке страны, где в ночные часы столбики термометров опустятся до +2+10°С, днем до +12+17°С. С выносом теплых воздушных масс вслед за похолоданием прогнозируется потепление: в дневные часы воздух прогреется до +25+34°С.

В первой декаде месяца на западе республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +10+17°С до +15+21°С, днем от +20+25°С до +25+32°С. В южных регионах страны основной фон температуры воздуха в ночное время составит +15+25°С, в дневные часы +30+40°С, в предгорных и горных районах ночью +10+15°С, днем +25+30°С.

В течение месяца при волнах тепла в северных, центральных и восточных регионах РК дневная температура воздуха будет повышаться до +30+38°С, в отдельных районах до +42°С; на юго-западе, юге и юго-востоке страны до +35+43°С, в отдельных районах до +45°С.

Под влиянием холодных воздушных масс с районов северной Атлантики не исключены возвраты холодов.

В июне прогнозируются преимущественно кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер до 15-20 м/с, пыльные бури, есть вероятность выпадения града.

Количество осадков предполагается около нормы на большей части территории РК, меньше нормы - в юго-западной и в центральной части республики (при норме 25-49 мм на большей части РК, 4-24 мм в юго-западной половине страны, 53-99 мм в предгорных и горных районах юго-востока и востока Казахстана).

Как отметили в Казгидромете, прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.