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Какой будет погода в феврале в Казахстане

31 Января 2020 15:52
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Какой будет погода в феврале в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале февраля Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков, образованию туманов и гололедных явлений сначала на западе, а затем и на остальной территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В период 6-8 февраля в северных и восточных регионах страны возможны сильные осадки с метелями и усилением ветра до 15-25 м/с. Вместе с тем поступление теплых воздушных масс с районов Ирана обусловят повышение температурного фона:

на западе, северо-западе ночью от -3-8°С до 0,-5, местами +3°С, днем от 0,-5°С до 0,+7°С;

на севере, центре и востоке ночью от -20-28°С до 0,-10°С, днем от -8-15°С до -3+2, местами -6°С;

на юге, юго-востоке ночью от 0,-8, местами -13°С до -3+2°С, днем от +2+7°С до +5+12°С.

В конце первой декады по территории РК ожидается понижение температуры воздуха:

в северной половине ночью до -10-20°С, днем до -5-13°С;

в южной половине ночью до -3-13°С, днем до 0,-7°С.

Согласно долгосрочному прогнозу, во второй и в третьей декадах месяца предполагается частая смена циклонов и антициклонов, где ясные морозные дни нередко будут сменяться относительно теплыми и осадочными днями.

Таким образом, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на большей части территории РК, лишь на западе – около климатических значений.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы в северо-западной половине и в горных, предгорных районах юга, юго-востока и востока РК, на остальной территории – около нормы.

«Следует отметить, что прогноз носит консультативный характер, который может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации», - предупреждают синоптики.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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