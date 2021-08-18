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Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

18 Августа 2021 11:20
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Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 19-21 августа 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Под влиянием обширного антициклона практически на всей территории Казахстана ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Температурный фон днем на севере 23…30 тепла, повышение температуры на юге и юго-востоке до 25…40 тепла, в центре и востоке - до 17…35 тепла. И лишь на западе Казахстана сохраняется жаркая погода и основной фон температуры составит 32…41 тепла», - говорится в сообщении Казгидромета.


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#Казгидромет   #Погода  
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