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Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

29 Июля 2021 09:18
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Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 29-31 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами. 30-31 июля на востоке, 31 июля на юго-востоке – сильные дожди. Лишь на юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков. По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе, северо-западе 25-41, севере и востоке до 23-33, в центре до 25-37 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.


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#Казгидромет   #Погода  
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