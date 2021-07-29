Новости
Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане
29 Июля 2021 09:18
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 29-31 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПогода без осадков ожидается 29 июля в Казахстане Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана Режим ЧС могут объявить в пострадавших от ураганного ветра селах Степногорска
«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами. 30-31 июля на востоке, 31 июля на юго-востоке – сильные дожди. Лишь на юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков. По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе, северо-западе 25-41, севере и востоке до 23-33, в центре до 25-37 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики
- Погода без осадков ожидается 29 июля в Казахстане
- Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана
- Режим ЧС могут объявить в пострадавших от ураганного ветра селах Степногорска
- Какие метеоусловия будут в Казахстане 28 июля
- Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане 28 июля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047