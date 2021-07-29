Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 29-31 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами. 30-31 июля на востоке, 31 июля на юго-востоке – сильные дожди. Лишь на юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков. По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе, северо-западе 25-41, севере и востоке до 23-33, в центре до 25-37 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.