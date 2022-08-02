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    • Какой будет погода в августе в Алматы

    2 Августа 2022 12:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» предоставил консультативный прогноз погоды на август по Алматы. Средняя за месяц температура воздуха ожидается +23 градусов, что в пределах нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, в первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от +12+17 до +17+22 градусов, днем от +20+25 до +28+33 градусов. Во второй декаде - колебание температуры воздуха ночью от +17+22 до +12+17 градусов, днем от +28+33 до +23+28 градусов.

    В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +8+13, днем до +20+25 градусов. Затем повышение температуры ночью до +15+20, днем до +27+32 градусов. В конце декады температура снова снизится ночью до +10+15, днем до +22+27 градусов.

    «Количество осадков за месяц ожидается около нормы - 34 мм. Кратковременный дождь, гроза, ветер 3-8 м/с ожидаются в первой, в конце второй и в первой половине третьей декады», - отметили в Казгидромете.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Казгидромет #Погода
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