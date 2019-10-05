Какой будет погода 5 октября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 5 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью и утром пройдет дождь. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, на юге – пыльная буря.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман, в Кызылординской области днем местами ожидается пыльная буря. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами – туман.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.