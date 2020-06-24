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Какой будет погода 24 июня в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть страны – местами пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке возможен град. По республике местами сохраняется усиление ветра, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает РГП «Казгидромет», в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, днем местами – шквал, возможен град.
В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, днем Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, ночью в Акмолинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Алматинской, Мангистауской областях сохраняется, в Атырауской области ожидается сильная жара.
В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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