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Какой будет погода 11 марта в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть РК все так же будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», лишь на севере, северо-западе, центре и востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, низовая метель, на юго-востоке – пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман и гололед.
В Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – низовая метель, гололед.
В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.
В Павлодарской, ночью и утром в Атырауской областях местами – туман.
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