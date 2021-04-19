Какой будет минимальная зарплата преподавателей вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о работе по повышению заработной платы преподавателям вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспертный опрос касательно заработной платы ППС показал, что по мнению большинства преподавателей организаций высшего и (или) послевузовского образования, необходимо установить минимальную заработную плату для всех категорий преподавательского состава», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи МОН совместно с ОВПО произведены расчеты для дальнейшего повышения заработной платы ППС и приказом министра образования и науки от 25 марта 2021 года № 122 «Об определении рекомендуемой педагогической нагрузки и минимальной заработной платы профессорско-преподавательского состава в организациях высшего и (или) послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан» утверждена рекомендуемая нагрузка и минимальная заработная плата штатным преподавателям при нагрузке 680 акад. часов:

для преподавателя – 200 000 тенге;

для старшего преподавателя – 230 000 тенге;

для ассоциированного профессора – 260 000 тенге;

для профессора – 350 000 тенге;

в национальных ОВПО для профессора – 400 000 тенге.

«По мнению профессорско-преподавательского состава, указанные суммы минимальной заработной платы являются достаточными для привлечения молодых преподавателей в систему высшего образования, стимулирования преподавателей к научно-исследовательской деятельности и формирования качественного состава ППС в целом», - заключил Е. Тугжанов.



