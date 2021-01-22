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    Какой будет концепция правовой политики Казахстана до 2030 года

    22 Января 2021, 10:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по совершенствованию законодательства в сфере нормотворчества, рассказала вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях совершенствования законодательства в сфере нормотворчества министерством ведется работа над законопроектом («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования нормотворчества»), направленным на обеспечение качества проектов законов, а также на широкое вовлечение общественности в законотворческий процесс», - сказала Наталья Пан.

    Вице-министр пояснила, что законопроект предусматривает внедрение новой стадии, предшествующей разработке концепции (Консультативный документ регуляторной политики). В этом документе будут определены проблемы и альтернативы их решений, а также отражены итоги их обсуждения.

    Также законопроект предусматривает сроки подготовки субъектов к новому регулированию, изменение подходов в организации научно-правовой экспертизы, усиление роли правового мониторинга, в части оценки эффективности НПА.

    Проект находится на рассмотрении Сената Парламента.

    «В рамках исполнения поручения Главы государства совместно с НПП «Атамекен», научными организациями и ученными разработан проект Концепции правовой политики до 2030 года. Традиционно, новая Концепция вобрала в себя подходы по развитию конституционного, гражданского, административного, уголовного и других отраслей законодательства. Мы ожидаем, что меры по совершенствованию правовой системы, содержащиеся в проекте Концепции, заложат необходимые правовые предпосылки дальнейшего устойчивого развития Казахстана», - добавила Наталья Пан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Минюст Другие государственные органы
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