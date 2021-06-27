Какой брак случается на производстве военного оборудования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Центра военных представительств Виталий Каплунов рассказал о случаях брака на военном производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная задача – не допустить в производство некачественных комплектующих, если сами комплектующие будут некачественные, что можно говорить о качестве изделия в целом. Буквально в 2014-2015 годах военным представительством на предприятии, специализирующемся на капитальном ремонте бронетанковой техники, был пресечен факт поставки контрафактных комплектующих», - сообщил Виталий Каплунов во время онлайн-брифинга в Министерстве обороны.

Также, по его словам, в 2015 году при постановке на производство 125-мм выстрелов для танка Т-72 военным представительством были выявлены ряд конструктивных недоработок, затем совместно с предприятием была организована работа, проведены ряд испытаний, и после положительных результатов эта продукция поставлена на серийное производство.

«С целью исключения данных фактов военным представительством на постоянной основе проводятся различные виды контроля. Такие как входной, выборочный, летучий и другие виды контроля. Проведенный анализ с 2015 года показал, что количество рекламационных актов благодаря, опять же, работе военных представительств непосредственно на заводах был снижен в десятки раз. Лучше, как говорится, мы выявим эти недостатки непосредственно в производстве и не допустим ущерб здоровью и жизни наших граждан», - заключил спикер.