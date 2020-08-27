Какой блок вопросов будет превалировать в Послании Президента РК – мнение мажилисмена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по экономической реформе и региональному развитию, член фракции партии «Nur Otan» Павел Казанцев считает, что каждый казахстанец будет слушать Послание Президента, чтобы понять, куда и как мы идем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас всё казахстанское общество ждет Послание Президента, потому что оно будет в необычных условиях пандемии. Мы впервые столкнулись с пандемией и с нестандартным масштабным мировым кризисом, который затронул полный спектр проблем. Каждый человек задается вопросом: куда и как будем двигаться? Мы видим, что крупный бизнес тяжело справляется с такими трудностями. Поэтому, я уверен, что каждый казахстанец первого сентября будет слушать Президента, чтобы понять, куда и как мы идем», - прокомментировал депутат.

По его мнению, есть два базовых момента, в частности, как будет развиваться коронавирусная инфекция, и как подготовиться ко второй волне заболевания. Павел Казанцев считает, что необходимы четкие целеполагания по экономическим и социальным вопросам, чтобы государство сохранило свою устойчивость.

«На мой взгляд, экономическая часть, очевидно, будет превалировать, потому нам нужно восстанавливать доходы, рабочие места, развивать малый и средний бизнес. Даже в благополучные времена половина бюджета предназначалась на социальные выплаты, социальную поддержку населения. Возможно, появится социальный блок для поддержки безработных граждан, механизмы реализации социальных выплат. Есть сигналы, что законодательство нужно подстраивать под новые реалии, соответственно депутатский корпус, выслушав обращение, уверен, что в ускоренном и приоритетном порядке, помимо нормативных актов и законов, будет работать над теми поручениями, которые даст Президент. Мы готовы подключиться к решению целеполагающих задач, которые определит Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев», - заключил Павел Казанцев.

Как ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится с Посланием к народу Казахстана 1 сентября.



