Каковы особенности проведения выборов депутатов по партийным спискам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут по партийным спискам, причем выборы в маслихаты впервые пройдут в таком порядке. Каковы особенности такой системы голосования, мы попытались прояснить, основываясь на выборное законодательство РК и данные Центризбиркома.

Как пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, в соответствии с Календарными планами основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов: выдвижение депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 30 ноября 2020 года. Выдвижение депутатов маслихатов начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 4 декабря 2020 года.

«Включение в партийный список лиц для избрания в депутаты Мажилиса производится большинством голосов от общего числа членов высшего органа политической партии, то есть съезда. Включение в партийный список лиц для избрания депутатом маслихата соответствующей административно-территориальной единицы производится большинством голосов от общего числа членов высшего руководящего органа соответствующего филиала (представительства) политической партии, то есть конференции. Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся членами данной политической партии», - отметил Константин Петров.

Также, по данным Центризбиркома, согласно новой нормы, политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, маслихата включает в них женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, в количестве не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов.

Согласно Конституционному закону о выборах партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента представляется в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса, включенных в партийный список, требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом. В связи с этим, немедленно после поступления указанных документов направляются запросы уполномоченным государственным органам.

«К регистрации допускается только один список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на тридцать процентов. Регистрация партийных списков начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 10 декабря 2020 года», - добавил Константин Петров.

Партийный список кандидатов в депутаты маслихата, по его словам, представляется в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Соответствующая территориальная избирательная комиссия (областная, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, городская, районная) осуществляет проверку соответствия кандидатов, включенных в партийный список, требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом.

В связи с этим после поступления предусмотренных документов направляет запросы уполномоченным государственным органам.

Регистрация партийных списков в маслихаты начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 10 декабря 2020 года.

В соответствии с требованиями Конституционного закона о выборах кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения - то есть на 1 ноября 2020 года.

В связи с этим Центризбирком, после регистрации партийного списка кандидатов в депутаты Мажилис Парламента немедленно направляет запрос Министерству финансов – в части установления достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом).

Соответствующие территориальные комиссии направляют запрос в территориальные органы Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Как же происходит распределение депутатских мандатов по итогам голосования по партийным спискам?

1. Согласно выборного законодательства РК, Центральная избирательная комиссия подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по территории единого общенационального округа за каждый партийный список, получивший семь и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. Сумма голосов избирателей, поданных за политические партии, преодолевшие семипроцентный барьер, делится на число распределяемых депутатских мандатов. Полученный результат есть первое избирательное частное (квота).

2. Если семь процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получено только одной политической партией, то к распределению депутатских мандатов допускается список указанной политической партии, а также партийный список партии, набравшей следующее наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Сумма голосов избирателей, поданных за две политические партии, делится на число распределяемых депутатских мандатов. Полученный результат есть первое избирательное частное (квота).

3. Число голосов, полученных каждым партийным списком, участвующим в распределении депутатских мандатов, делится на первое избирательное частное.

Число голосов, полученных списком партии, не преодолевшей семипроцентный барьер и участвующей в распределении мандатов, делится на первое избирательное частное и умножается на поправочный коэффициент 0,7.

Целая часть, полученная в результате деления числа, есть число депутатских мандатов, которые получает соответствующая политическая партия, сформировавшая партийный список.

Политическая партия, не преодолевшая семипроцентный барьер и участвующая в распределении мандатов, получает не менее двух мандатов.

4. Если после произведенных действий остаются нераспределенные мандаты, производится их вторичное распределение. Нераспределенные мандаты передаются по одному тем партийным спискам, у которых оказывается наибольшей дробная часть (остаток) числа, полученного в результате деления. При равенстве наибольшего остатка преимущество отдается партийному списку, зарегистрированному раньше.

При распределении мандатов нераспределенные мандаты передаются тому партийному списку, который по итогам голосования преодолел семипроцентный барьер.

5. Очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом политической партии из числа включенных в партийный список кандидатов не позднее десяти дней со дня опубликования итогов выборов.

В случае, если в установленные частью первой настоящего пункта сроки руководящим органом политической партии не определена очередность распределения полученных депутатских мандатов, постановлением Центральной избирательной комиссии осуществляется распределение полученных партией депутатских мандатов согласно зарегистрированным спискам в алфавитном порядке государственного языка.

6. В случае досрочного выбытия депутата, его мандат постановлением Центральной избирательной комиссии передается следующему кандидату, определяемому руководящим органом политической партии из числа включенных в список политической партии.

В случае, если в соответствующем партийном списке кандидатов не осталось, мандат остается вакантным до следующих выборов депутатов Мажилиса.

Политические партии вправе изменить очередность кандидатов в партийных списках, обратившись с письменным заявлением об этом и с выпиской из протокола заседания руководящего органа политической партии в Центральную избирательную комиссию.