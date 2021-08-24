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Каковы основные финансовые инструменты программы «ДКБ-2025»

24 Августа 2021 17:03
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Каковы основные финансовые инструменты программы «ДКБ-2025»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал об основных инструментах программы «Дорожная карта бизнеса 2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году продолжается работа по льготному кредитованию МСБ. Основные финансовые инструменты поддержки «ДКБ-2025» включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса», - сказал Тимур Жаксылыков на брифинге в СЦК.

По его словам, льготное кредитование в рамках программы «ДКБ-2025» предоставляется по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений.

«Вместе с тем, с 2019 года в рамках программы «ДКБ-2025» внедрен механизм кредитования приоритетных проектов. Для широкой общественности данный механизм известен как программа «Экономика простых вещей». Программа направлена на поддержку товаров народного потребления», - отметил спикер.

По его словам, «Экономика простых вещей» позволяет загрузить мощности действующих предприятий, обеспечить продовольственную безопасность страны по социально-значимым продовольственным товарам и повышение их доступности для населения.

«В рамках программы «Экономика простых вещей» также предлагается льготное кредитование предпринимателей по ставке 6 %, сумма кредита не ограничена, а срок субсидирования составляет 10 лет. Основным критерием отбора приоритетных проектов по кредитованию является перечень товаров по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)», - заключил вице-министр.


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#Правительство РК   #Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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