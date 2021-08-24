Каковы основные финансовые инструменты программы «ДКБ-2025»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал об основных инструментах программы «Дорожная карта бизнеса 2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году продолжается работа по льготному кредитованию МСБ. Основные финансовые инструменты поддержки «ДКБ-2025» включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса», - сказал Тимур Жаксылыков на брифинге в СЦК.

По его словам, льготное кредитование в рамках программы «ДКБ-2025» предоставляется по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений.

«Вместе с тем, с 2019 года в рамках программы «ДКБ-2025» внедрен механизм кредитования приоритетных проектов. Для широкой общественности данный механизм известен как программа «Экономика простых вещей». Программа направлена на поддержку товаров народного потребления», - отметил спикер.

По его словам, «Экономика простых вещей» позволяет загрузить мощности действующих предприятий, обеспечить продовольственную безопасность страны по социально-значимым продовольственным товарам и повышение их доступности для населения.

«В рамках программы «Экономика простых вещей» также предлагается льготное кредитование предпринимателей по ставке 6 %, сумма кредита не ограничена, а срок субсидирования составляет 10 лет. Основным критерием отбора приоритетных проектов по кредитованию является перечень товаров по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)», - заключил вице-министр.