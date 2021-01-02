Каковы основные достижения топливно-энергетического комплекса Казахстана в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О достижениях в нефтегазовой и энергетической отраслях в 2020 году рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в ведомстве, с 1 января 2020 года Государственная экспертиза базовых проектных документов претерпела ряд существенных изменений, а именно пересмотрены подходы и бизнес-процессы деятельности Центральной комиссии разведки и разработки при Министерстве энергетики, а также процедура независимой экспертизы. В целях исключения субъективной оценки одним экспертом для проведения независимой экспертизы одного проектного документа предусмотрено назначение как минимум трех независимых экспертов.

Состав Центральной комиссии расширен с 22 до 33 членов, и в обновленный список дополнительно включены представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», объединения юридических лиц, а также высококвалифицированные специалисты, обладающие специальными знаниями и опытом работы в области углеводородов. Основной акцент в работе комиссии был сделан на качество рассматриваемых проектов. На сегодняшний день состоялось 9 заседаний Центральной комиссии, в рамках которых рассмотрено 107 проектных документов, из них положительное заключение Государственной экспертизы получено по 88 проектам (82,2%), отрицательное заключение – по 19 проектам (17,8%).

В 2020 году запустили электронные аукционы на право недропользования. Новый механизм сделал рынок прозрачным, сократил бюрократию и существенно снизил издержки для бизнеса и государства. Первый аукцион по 7 участкам недр состоялся 23 декабря 2020 года.

Торги стартовали в 10:00 по столичному времени, при этом вход в аукционный зал для участников был доступен с 9 утра. В общей сложности на аукционах были реализованы права на разведку и добычу на семи участках. Вкупе стартовая цена по ним составила 263 млн тенге, которая в итоге выросла до 61 млрд тенге, увеличившись более чем в 230 раз. По одному из участков стартовая стоимость выросла в 1000 раз.

В этом году общий подписной бонус по семи участкам составил 61 млрд тенге.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не на владение землей. Данное право регулируется Кодексом РК «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения. Так как аукционы проводились онлайн и анонимно участники не видели друг друга. Эта информация была недоступна и для специалистов Министерства энергетики РК, которое курирует проведение данных аукционов.

Следить за ходом торгов мог каждый желающий – оператор, то есть АО «Информационно-учетный центр», по запросу Министерства энергетики РК создал отдельный публичный аукционный зал. Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.

В 2020 году в Казахстане создали международный центр развития нефтегазового машиностроения. Соответствующее соглашение 30 ноября подписали Министерство энергетики, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, ТОО «PSA», операторы крупных нефтегазовых проектов (ТШО, КПО, НКОК) и ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана». Работа в этом направлении проводилась в рамках поручения Главы государства по развитию машиностроительной отрасли, а также в рамках утвержденного Плана по развитию нефтегазового машиностроения на 2019-2024 годы. Центр будет работать над локализацией производства товаров для нефтегазовой отрасли. Также предполагаются открытие новых производств и расширение существующих возможностей отечественных товаропроизводителей. Это поможет максимально вовлечь отечественных производителей в закупки операторов нефтегазовых проектов.