Каковы цели и задачи Госкомиссии по полной реабилитации жертв политрепрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года член Госкомиссии о полной реабилитации жертв политических репрессии, руководитель Проектного офиса и руководитель Подкомиссии по методологии Сабыр Касымов дал расширенное интервью порталу Qazaqstan Tarihy, в котором внес ясность в ряд важных вопросов по целям и задачам, поставленными Президентом перед членами Госкомиссии, передает МИА «Казинформ».

Как отметил в интервью С. Касымов, работа по реабилитации жертв политических репрессий началась после смерти главного идеолога и организатора этих репрессии И.В. Сталина, в годы так называемой «хрущевской оттепели». После прихода Л.И. Брежнева к власти, процесс реабилитации закрылся.

«И первый, и второй этапы реабилитации проводились при Советском Союзе, при политическом руководстве в стране Коммунистической партии. Поэтому, естественно, они не могли раскрыть все преступления этой партии против своего народа. Реабилитационные подходы были половинчаты, проводились «сверху»: кого считали нужным реабилитировать – тех и реабилитировали. Мы же только сейчас комплексно приступаем к этой работе», - сказал С. Касымов.

Также он отметил, что после обретения независимости в Казахстане, в рамках реализации закона от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», органами прокуратуры, КНБ, МВД и судами была проведена достаточно большая работа по реабилитации жертв политических репрессий.

Были отменены приговоры или пересмотрены уголовные дела на огульно осужденных по надуманным и сфальсифицированным обвинениям. Но в этот список не попали самые большие категории жертв политических репрессий, которые имели место в Казахстане, например, в период 1928-1932 гг.

«Многие до сих пор считают, что половина казахов тогда погибло только от голода. Большое количество казахстанцев были убиты...Мы впервые пытаемся установить их число (жертв - ред.)», - рассказал С. Касымов. - Если мы на этот раз доведем до конца, всесторонне и объективно исследуем с какой целью, какими методами проводились эти антинародные акции, установим, каким социальным последствиям и людским жертвам они приводили, то наглядно покажем и докажем всем и в Казахстане, и другим странам объективные причины, приведшие к «алапат касірет», к гибели половины казахского народа по вине большевистско-сталинской власти. Тогда можем уверенно и доказательно ставить вопрос о международной оценке этой трагедии нашего народа. Поэтому Госкомиссия, созданная Указом Президента Касым-Жомарта Токаева, приняла решение, что 5 из 10 рабочих групп изучает, в основном, политические репрессии в отношении крестьянства».

Также по словам С. Касымова, Генеральная Прокуратура, КНБ, МВД начали процесс рассекречивания секретных фондов и материалов по политическим репрессиям, хранящихся в их архивах. Кроме того, вышеуказанные органы дали указания постоянно действующим при них комиссиям (ПДК) ускорить работу по рассекречиванию.

В ходе интервью, еще одним из недостатков закона от 14 апреля 1993 года С. Касымов назвал то, что там нет ни одного слова о борцах за свободу, независимость и территориальную целостность Казахстана.

«Для восполнения этого пробела, мы создали общественный фонд «Каһармандар». В фонде мы разработали специальную концепцию для их полной политической реабилитации и увековечиванию их героизма и подвигов во имя нашего Отечества. Следует отметить, что за свободу, независимость и территориальную целостность Казахстана боролись не только казахи. Не тысячи, а даже десятки тысяч представителей русского, украинского, еврейского, узбекского, кыргызского, татарского и других народов, даже граждане других государств кто с оружием в руках, кто на идеологическом фронте, отстаивали интересы Казахстана и казахского народа. Мы должны признать и их подвиги, и интернационализм национальным достоянием нашей страны, увековечить их в памяти многонационального нашего народа», - сказал С. Касымов.