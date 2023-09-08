Каково положение Казахстана в отборе на Евро-2024 по футболу после поражения от Финляндии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В группе Н отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу завершились матчи пятого тура. Казахстан дома проиграл важнейший матч отбора на футбольный Евро-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана дома потерпела поражение от команды Финляндии — 0:1. Сборная Словении на своем поле одержала победу над Северной Ирландией — 4:2. Сборная Дании принимала главного аутсайдера группы, сборную Сан-Марино, и разгромила ее со счетом 4:0.

Таким образом, после пяти туров турнирная таблица группы Н приняла следующий вид: Финляндия — 12 очков, Дания — 10 очков, Словения — 10 очков, Казахстан — 9 очков, Северная Ирландия — 3 очка, Сан-Марино — 0 очков.

Сборная Казахстана в своем следующем матче сыграет с командой Северной Ирландии. Матч пройдет 10 сентября в Астане.