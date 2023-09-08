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    03:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Каково положение Казахстана в отборе на Евро-2024 по футболу после поражения от Финляндии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В группе Н отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу завершились матчи пятого тура. Казахстан дома проиграл важнейший матч отбора на футбольный Евро-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Казахстана дома потерпела поражение от команды Финляндии — 0:1. Сборная Словении на своем поле одержала победу над Северной Ирландией — 4:2. Сборная Дании принимала главного аутсайдера группы, сборную Сан-Марино, и разгромила ее со счетом 4:0.

    Таким образом, после пяти туров турнирная таблица группы Н приняла следующий вид: Финляндия — 12 очков, Дания — 10 очков, Словения — 10 очков, Казахстан — 9 очков, Северная Ирландия — 3 очка, Сан-Марино — 0 очков.

    Сборная Казахстана в своем следующем матче сыграет с командой Северной Ирландии. Матч пройдет 10 сентября в Астане.


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    Спорт Футбол Астана
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