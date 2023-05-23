Каково положение Казахстана после заключительного матча на ЧМ-2023 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На этом турнире Казахстан одержал три победы — над Норвегией (4:3 по буллитам), Словакией (4:3 по буллитам) и Словенией (4:3) и потерпел четыре поражения — от сборных Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канады (1:5) и Латвии (0:7).

Таким образом, сборная Казахстана за семь игр набрала семь очков и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице группы В.

Итоговое место Казахстана в группе пока неизвестно: во вторник свой заключительный матч на турнире проведет сборная Норвегии, у которой на данный момент шесть очков после шести игр.



