Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Трактором»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде переиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:0, пишет Sports.kz.

В составе гостей во втором и третьем периодах шайбы забросили Патрис Кормье (27-я минута), Дмитрий Шевченко (30-я) и Мэттью Фрэттин (52-я).

Таким образом, астанчане набрали 58 очков и остались в турнирной таблице на пятом месте Восточной конференции, в активе у команды Андрея Скабелки - 20 побед в основное время и по три в овертайме и серии буллитов, шайбы - 131:105.

30 декабря астанчане на выезде сыграют с омским «Авангардом».