Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:25 172
-
вчера 23:19 150
-
-
-
вчера 22:51 157
-
вчера 22:44 186
-
вчера 22:38 223
-
вчера 22:15 229
-
вчера 21:58 260
-
вчера 21:29 270
-
вчера 21:01 153
-
вчера 20:53 136
-
-
-
вчера 19:47 256
-
вчера 19:36 291
-
вчера 19:22 332
-
вчера 19:20 212
-
вчера 19:01 597
-
вчера 18:45 464
-
-
вчера 18:23 436
-
вчера 18:10 263
-
вчера 18:00 206
-
-
-
-
-
вчера 17:25 273
-
-
-
вчера 17:11 314
-
-
-
Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Трактором»
29 Декабря 2018 01:20 107
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде переиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:0, пишет Sports.kz.
Новости по темеКанадские болельщики стоя аплодировали вратарю молодежки Казахстана по хоккею Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Трактор» - «Барыс»
В составе гостей во втором и третьем периодах шайбы забросили Патрис Кормье (27-я минута), Дмитрий Шевченко (30-я) и Мэттью Фрэттин (52-я).
Таким образом, астанчане набрали 58 очков и остались в турнирной таблице на пятом месте Восточной конференции, в активе у команды Андрея Скабелки - 20 побед в основное время и по три в овертайме и серии буллитов, шайбы - 131:105.
30 декабря астанчане на выезде сыграют с омским «Авангардом».
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Алик Шпекбаев признан «Лучшим нападающим» волейбольного турнира
- Стал известен соперник Алимханулы в андеркарде Ковалев - Альварес
- Канадские болельщики стоя аплодировали вратарю молодежки Казахстана по хоккею
- Яркие победы и будущие звезды казахстанского спорта - итоги года
- Куда Андрей Карпович ушел из «Кайрата»
- Садуакасова и Абдумалик сыграли друг с другом на ЧМ по быстрым шахматам
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн