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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Нефтехимиком»

9 Января 2020 05:09
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Нефтехимиком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В составе хозяев шайбу забросил Арсен Хисамутдинов (31-я минута). У гостей отметились Даррен Диц (21-я), Аркадий Шестаков (35-я), Атте Охтамаа (37-я), Корбэн Найт (42-я) и Никита Михайлис (51-я).

Таким образом, у «Барыса» стало 59 очков и он на один балл отстает от идущего вторым в Восточной конференции лиги омского «Авангарда», и на семь лидирующего казанского «Ак Барса». В дивизионе Чернышева команда Андрея Скабелки на второй позиции.

В субботу «Барыс» в Нур-Султане примет «Авангард».


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Ключевые слова: Спорт,
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