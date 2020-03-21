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Какова возрастная структура заболевших коронавирусом в столице

21 Марта 2020 14:13
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Какова возрастная структура заболевших коронавирусом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова возрастная структура заболевших коронавирусом в столице, рассказала руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До 18 лет – 2 (один ребенок в возрасте 4 месяцев, 1 подросток 14 лет), от 18 до 29 лет – 3 человека; от 30 до 49 лет – 18 человек; от 50 до 59 лет – 4 человека, от 60 до 69 лет – 1 человек», - уточнила Сауле Кисикова.

По данным ведомства, в стационар №1 помещены 147 человек, из них пятеро детей; в стационар №2 помещен 181 человек, из них двое детей; в стационар №3 помещены 317 человек, из них 55 детей.

Всего по городу Нур-Султан зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции (КВИ).



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Ключевые слова: Нур-Султан, Минздрав РК, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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