Какова текущая ситуация в Астане по ВИЧ-инфицированным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Салтанат Мусина рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о текуще ситуации в Астане по ВИЧ-инфицированным.

«В столице стабильная текущая обстановка по ВИЧ-инфицированным. Ситуация находится под контролем, потому что эпидемия ВИЧ характеризуется как на концентрированной стадии, то есть невысокая заболеваемость. Та тенденция, которая происходит в столице, повторяет в целом общемировую тенденцию. То есть, в основном передача идет половым путем до 80% случаев. Что касается статистики, в городе хорошая выявляемость. Ежегодно тестируем более 300 тысяч населения – это более 20% населения Астаны. Этого достаточно, чтобы сделать оценку эпидситуации. Благодаря проведенной работе в этом году выявлено 305 случаев. 82% из них выявлены на ранних стадиях», - рассказала на брифинге заместитель директора Центра по профилактике ВИЧ-инфекции.

По ее словам, это позволяет своевременно назначить лечение пациентам на ранних стадиях, чтобы сохранить здоровье, иммунную систему, трудоспособность.

«Пациенты, которые состоят на учете, как можно раньше начинают лечение, и это им дает возможность учиться, работать, создавать семьи», - добавила Салтанат Мусина.



