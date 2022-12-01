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    Какова текущая ситуация в Астане по ВИЧ-инфицированным

    1 Декабря 2022, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Салтанат Мусина рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о текуще ситуации в Астане по ВИЧ-инфицированным.

    «В столице стабильная текущая обстановка по ВИЧ-инфицированным. Ситуация находится под контролем, потому что эпидемия ВИЧ характеризуется как на концентрированной стадии, то есть невысокая заболеваемость. Та тенденция, которая происходит в столице, повторяет в целом общемировую тенденцию. То есть, в основном передача идет половым путем до 80% случаев. Что касается статистики, в городе хорошая выявляемость. Ежегодно тестируем более 300 тысяч населения – это более 20% населения Астаны. Этого достаточно, чтобы сделать оценку эпидситуации. Благодаря проведенной работе в этом году выявлено 305 случаев. 82% из них выявлены на ранних стадиях», - рассказала на брифинге заместитель директора Центра по профилактике ВИЧ-инфекции.

    По ее словам, это позволяет своевременно назначить лечение пациентам на ранних стадиях, чтобы сохранить здоровье, иммунную систему, трудоспособность.

    «Пациенты, которые состоят на учете, как можно раньше начинают лечение, и это им дает возможность учиться, работать, создавать семьи», - добавила Салтанат Мусина.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Здравоохранение
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