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    Какова текущая обстановка в  регионах Казахстана

    7 Января 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О текущей обстановке в регионах Казахстана рассказали местные власти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    По сообщениям местных властей, в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях минувшей ночью беспорядков не было, ситуация находится по контролем.

    В Туркестанской области к обеспечению правопорядка подключились гражданские активисты. Ситуация, по заверениям местных властей, тоже под контролем. Работает оперативный штаб из числа представителей правоохранительных органов под председательством акима области.

    Для жителей Карагандинской области открыли горячую линию по номеру 109 по всем вопросам, касающимся текущей ситуации.

    В Акмолинской области созданы народные дружины по инициативе общественников. Они также помогают в обеспечении общественного порядка. В дружины вошли спортсмены, ветераны вооруженных сил, представители общественных организаций.

    В Шымкенте после погромов сильно пострадали объекты городской инфраструктуры. В городе создан оперативный штаб.

    Что касается ситуации в Атырауской области, к вечеру, 6 января, основная группа протестующих покинула площадь самостоятельно. Остальные были задержаны за нарушение общественного порядка и доставлены в управление полиции города. Сейчас обстановка в регионе стабилизируется.

    Напомним, что на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Безопасность ЧП-2022
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