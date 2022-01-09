Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Какова текущая обстановка в Атырауской области

    9 Января 2022, 18:59

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 9 января ситуация в стране, а вместе с ней и в Атырауской области, входит в нормальное русло, хотя в регионе продолжается антитеррористическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С момента начала операции в Атырау задержаны 197 человек. Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.

    «На Центральной площади в городе Атырау, где до этого собирались демонстранты, людей нет. Здание областного акимата, которое подверглось штурму протестующих, также продолжает работу в обычном режиме», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    Во время имевшихся в стране массовых беспорядков возникли трудности в железнодорожном сообщении. В Атырау движение пассажирских поездов уже восстановлено. Охрана железнодорожного вокзала, имеющий статус стратегического объекта, усилена. Все пассажиры, входящие в здание вокзала и выходящие оттуда, а также их багаж проходят специальную проверку.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Безопасность ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Ограничить посещение лесов намерены в ВКО
    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области
    Противопожарные формирования и посты повторно проверят в Акмолинской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам