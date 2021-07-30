Какова стоимость транзитных контейнерных перевозок через Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова цена транзитных контейнерных перевозок через Казахстан, рассказал директор Департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень большой объем (контейнерных перевозок) идет из Европы. Если пять лет назад у нас с Европы были малые объемы, то сейчас очень большое производство идет готовой продукции. В основном это автомобильный транспорт на Китай», - сказал Ержан Байгожин в интервью журналистам.

Он также рассказал, сколько стоит перевозка одного контейнера из Европы в Китай через Казахстан.

«Сейчас ставки выросли из-за пандемии. Ранее в среднем перевозка одного контейнера составляла в среднем 6-7 тысяч долларов, сейчас цена поднялась до 9 тысяч долларов США. Потому что из-за пандемии очень мало кораблей сейчас ходит, и они тоже подняли свои цены на перевозки», - пояснил Ержан Байгожин.

Ранее он сообщил, что в Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных. «Мы планируем продолжить эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». То есть, у нас из-за того, что есть ограничения по Китаю, вы знаете, что пандемия всемирная, в Китае серьезно к этому относятся, и у нас есть проблема скопления грузов. Не все стоит, но идут небольшие ограничения», - отметил Ержан Байгожин.



