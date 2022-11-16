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    Какова ситуация с запасами угля в Алматинской области

    16 Ноября 2022, 14:40

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Главный специалист отдела энергетики и энергосбережения акимата Алматинской области Ержан Адилет на брифинге сообщил, что потребность угля для населения на отопительный сезон составляет 761 тыс. тонн. Реализовано 494 тыс. тонн или 65%. На тупиках и складах имеется запас угля в объеме 16,5 тыс. тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным спикера, по области имеется 47 угольных тупиков и складов (27 тупиков, 20 склада) и угольный разрез «Ойкарагай» в Райымбекском районе.

    «На 2022 год план поставки угля с разреза Каражыра составил 283,1 тыс. тонн, с разреза Шубаркуль - 399,7 тыс. тонн, с карьера Ойкарагай - 78,2 тыс. тонн. Железнодорожным транспортом на шесть месяцев план поставки составил 389,4 тыс. тонн. Фактически отгружено 373,4 тыс. тонн или 96%. На ноябрь план поставки угля составил 126,9 тыс. тонн, фактически отгружено 40,9 тыс. тонн или 32%. В сутки поступает 46 вагонов или 3174 тонн (Каражыра –17 и Шубарколь – 29)», - проинформировал Ержан Адилет.

    Он отметил, что, по данным акиматов районов и городов, средняя цена угля на складах и тупиках составляет от 13 000 до 17 500 тенге, с разреза «Ойкарагай» - 8500 тенге за тонну угля.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Отопительный сезон Уголь
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