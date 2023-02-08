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    Какова предпаводковая ситуация на реках Казахстана

    8 Февраля 2023, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О предпаводковой гидрометеорологической ситуации в республике сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидолла Азидуллин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 февраля 2023 года показатели влагозапасов в снежном покрове на равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений: в бассейне реки Кенгир Улытауской области - на 28%, в бассейне реки Караторгай Костанайской области - на 26%, в бассейне реки Илек Актюбинской области - на 15%», - сказал Галидолла Азидуллин.

    Спикер добавил, что показатели влагозапасов в пределах среднемноголетних значений наблюдаются в бассейнах рек Карагандинской области (Нура, Шерубайнура, Токрау), в отдельных бассейнах рек Акмолинской (Жабай, Шагалалы), Костанайской (Тогызак) и Северо-Казахстанской областей (Есиль).

    Показатели ниже среднемноголетних значений наблюдаются в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Улытауской и Костанайской областей.

    В ведомстве уточнили, что показатели объемов влагозапаса по сравнению с прошлым годом выше на 12-16% в бассейнах рек Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Ниже на 12 % - в бассейнах Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Паводок Минэкологии
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