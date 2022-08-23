Какова обеспеченность сельхозтехникой аграриев к уборочным работам сообщили в МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К началу массовых уборочных работ сельхозпроизводителями подготовлена вся необходимая техника. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, для проведения уборочных работ в республике имеется 147,7 тыс. тракторов, 38,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 13,3 тыс. жаток, 73,4 тыс. тракторных прицепов. Необходимо отметить, что в рамках реализации поручения Главы государства был проработан механизм льготного кредитования сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл даму», - сказал Ербол Карашукеев.

Так, по словам министра, согласованы следующие условия лизинга: срок лизинга – до 10 лет; ставка вознаграждения – 6 % годовых; первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0 % от стоимости предмета лизинга; льготный период по возврату основного долга – 1 год; сумма финансирования на одного лизингополучателя техники составляет не более 205 000 000 (двести пять миллионов) тенге и не более трех единиц сельскохозяйственных тракторов и комбайнов.

«На льготный лизинг направлено порядка 40 млрд тенге. С 5 августа текущего года осуществляется прием заявок на участие в данной программе во всех филиалах АО «Казагрофинанс». На сегодня принято 306 заявок на сумму 16,9 млрд тенге (306 единиц техники в том числе: 83 комбайна и 223 трактора). Заключен договор финансового лизинга – 17 заявок на сумму 703,0 млн тенге. Одобрено 64 заявок на сумму 4,3 млрд тенге», - уточнил Ербол Карашукеев.