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    Какова обеспеченность по основным видам продтоваров в Казахстане

    14 Декабря 2021, 10:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова на сегодня обеспеченность внутреннего рынка по основным видам продовольственных товаров, рассказал глава МСХ РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством сельского хозяйства ведется мониторинг обеспеченности внутреннего рынка по 29 основным видам продовольственных товаров», - сказал Ербол Карашукеев.

    Согласно озвученным данным, по основным видам продовольственных товаров обеспеченность внутреннего рынка за счет отечественного производства составляет порядка 85%, такие товары как мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба, еще зависят от импорта.

    Так, в 2021 году по сравнение с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение производство сыров и творогов на 18,6% (с 32 тысяч тонн до 45,3 тысячи тонн), колбасных изделий на 9,5% (с 58,7 тысячи тонн до 68,4 тысячи тонн), яблок на 7% (с 259 тысяч тонн до 282,1 тысячи тонн, мясо птицы на 27% (с 235,3 тысячи тонн до 282,1 тысячи тонн), сахара на 28,9% (с 140 тысяч тонн до 335 тысяч тонн), рыбы на 10,1% (с 61 тысячи тонн до 71 тысячи тонн).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Экономика
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