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    Какова эпидемиологическая обстановка в казахстанской армии

    30 Сентября 2021, 05:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах Казахстана сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка, которая находится под контролем военных врачей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В рамках реализации комплексного плана по борьбе с коронавирусной инфекцией в воинских частях и учреждениях проводятся противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Главным военно-медицинским управлением ведется постоянный мониторинг состояния здоровья личного состава. При выявлении признаков инфицирования и контактов своевременно принимаются карантинные меры.

    Военно-медицинские части и учреждения обеспечены необходимыми лекарственными средствами, оборудованием и техникой, в том числе переносными и стационарными аппаратами искусственной вентиляции легких, рентген аппаратами, компьютерными томографами, санитарными автомобилями, подвижными медицинскими операционно-реанимационными комплексами.

    Вместе с тем, продолжается вакцинация. На сегодняшний день в Вооруженных силах первым компонентом вакцины привито 99,79% личного состава, вторым компонентом – 97,63%.

    В интересах гражданского здравоохранения для приема и лечения больных коронавирусом в настоящее время задействован Военный клинический госпиталь в г. Алматы.

    С апреля текущего года в военных госпиталях Нур-Султана и Алматы пролечено более 1 700 человек гражданского населения.

    При необходимости для госпитализации больных с COVID-19 будут привлечены три военно-лечебных учреждения в Нур-Султане, Талдыкоргане и Ушарале. Для оказания медицинской помощи в отдаленных районах подготовлены одиннадцать врачебно-сестринских бригад, а также специалисты санитарно-эпидемиологической службы Вооруженных сил. Силами военной авиации специалисты и оборудование могут быть переброшены в любой регион страны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Армия Коронавирус в РК
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