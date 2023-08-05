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    Какова доля казахстанских фильмов в общем кинопрокате – ответ МКС

    5 Августа 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК рассказали о зарубежных и отечественных фильмах, вышедших в прокат в кинотеатрах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ»..

    «Сейчас в отечественной кинематографии наблюдается активная деятельность кинематографистов. В 2020 году выпущено 273 фильма, в том числе казахстанское кино – 36, а в 2021 году вышло 354 фильма, из них 31 - казахстанские. В 2022 году в кинотеатрах выпущено 449 фильмов, из них 60 отечественных. В прошлом году доля отечественных фильмов в общем кинопрокате составила около 14,5%. Министерством культуры и спорта были рассмотрены меры по постепенному увеличению доли отечественных фильмов в рамках Концепции культурной политики», - говорится в ответе Министерства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    В рамках концепции Министерство культуры и спорта планирует к 2030 году довести долю отечественных фильмов, в том числе анимационных, в общем кинопрокате до 35 процентов. Для реализации данного показателя предлагается системная государственная поддержка по производству национальных фильмов с охватом всех отечественных киноиндустриальных компаний.

    «Также отечественные фильмы будут представлены на различных кинопрокатных платформах. Кроме того, будут приняты меры по продвижению казахстанских фильмов за рубежом путем организации Дней казахстанского кино, обеспечения участия отечественных фильмов в международных кинофестивалях и кинорынках», - заявили в ведомстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минкультуры Кинематограф
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