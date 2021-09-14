Какова доходность пенсионных активов казахстанцев в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец августа текущего года составили 12,9 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ на конец августа текущего года составили 12,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 52 млрд тенге, или 0,4%, на фоне снижения темпов изъятий пенсионных накоплений. Так, ежемесячный объем изъятий средств замедлился с 643 млрд тенге в феврале до 118 млрд тенге в августе, или в 5,5 раза», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка отметил, что количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 449,3 тыс. на сумму 1,8 трлн тенге, из которых на решение жилищных вопросов приходится 1 765 млрд тенге, или 97,9% от общего объема.

«По итогам восьми месяцев текущего года обеспечена доходность на уровне 7,6% при инфляции 5,8%», - резюмировал Ерболат Досаев.